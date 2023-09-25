А политикам, занявшим военные должности в организации, пройти медицинские тесты на умственные способности

Скотт Риттер считает, то полезность блока НАТО в сегодняшнем мире сомнительна и при удобном случае европейцы захотят поскорей избавиться от военно-политической опеки Вашингтона. О своих мыслях по поводу ненужности НАТО бывший военнослужащий армии США рассказал в беседе с ведущей канала Gegenpol.

По мнению отставного морпеха, именно НАТО виновато в конфликте между Россией и Украиной и именно брюссельские "ястребы" ответственны за продолжение его и отказ официального Киева от скорейших переговоров. По вине же военного блока продолжают гибнуть украинские солдаты и мирные жители восточноевропейской республики.

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Источник фото: uz.sputniknews.ru







Так же Риттер обвинил в полной некомпетентности адмирала Роба Бауэра, заявившего о том, что Украина, в конце концов, победит Россию. Последнего американский отставник назвал идиотом, занявшим слишком высокую должность для его скудных умственных способностей. Кроме того германский военнослужащий ведет себя больше как политик, чем как умный генерал, из-за чего его можно упрекнуть самодурстве. Не забыл экс-полковник "проехаться" и по всей Германии, которую он назвал "жалкой", как и её политиков и политических управленцев.

Но больше всего акцент Риттер сделал на провальной риторике НАТО, где спикеры альянса считают Россию экзистенциальной угрозой военному блоку, хотя на самом деле РФ никогда не была таковой. Но теперь по воле иронии само НАТО угрожает России.

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Подытожил прославленный ветеран свое интервью высказыванием о полной ненужности НАТО для блага стран входящих в него. И при ближайшем удобном случае оно должно объявить о самороспуске, заверил Риттер.