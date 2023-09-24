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Madarator
ЧВК "Вагнер" возвращается в Ростов и будет готовить ополчение Ростовской области
Правда ученикам ЧВК оружие не выдадут до урегулирования "проволочек" с местной полицией

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   Резервисты народного ополчения Ростовской области получают навыки боевой работы от инструкторов ЧВК "Вагнер". Соответствующей новостью поделился руководитель регионального движения ветеранов боевых действий "Оплот" Валерий Бова.

   Отставные специалисты "Ансамбля" проведут тренинги для добровольческого казачьего отряда территориальной самообороны Ростовской области „Оплот-1“. Обучение будет платным, но перечислит финансы в полном объеме само казачье товарищество.

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Источник фото: daytimenews.ru


    В данный момент проводится переподготовительный этап на одной из тренировочных площадок "Оплота". И как один из основных "нюансов", озвученный руководителем организации, движение добровольцев не имеет без политических амбиций, а сами подопечные будут проходить обучающую практику без вооружения, пока командование отряда не уладит все формальности с правоохранительными структурами региона.

   Ровно три месяца назад в вечернее время суток куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в России, к счастью быстро разрешившийся при помощи белорусского президента Александра Лукашенко. Теперь вагнеровцы частью находятся в Африке, а частью переброшены в Херсонскую область. Правда их боевое предназначение в этом новом российском регионе окутано завесой повышенной секретности.


Источник фото: cityreporter.ru


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   А месяц назад личный бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области. В ходе катастрофы лишились жизней десять человек, в том числе сам бизнесмен и непосредственный боевой командир "музыкантов" Дмитрий Уткин, награжденный шестью орденами мужества.

#чвк #чвк &quot;вагнер&quot; #ополчение ростовской области
Источник: ura.news
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