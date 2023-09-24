А могут даже сами стать целью и добычей российских авиационных боеприпасов

"Вызов смерти" - именно так, а никак иначе издание Business Insider назвало российские авиабомбы, способные превратить "целевой квадрат" в выжженный персональный полигон, несмотря на активное противодействие свезенных со всех уголков западного мира "самых современных систем ПВО". В первую очередь это касается американского MIM-104 ЗРК Patriot даже в модернизированной версии последнего поколения PAC-3.

Обозреватели издания сообщают, что бомбы россиян, созданные в эпоху "тоталитарного" СССР, остаются непреодолимой преградой для украинской армии. И эта новость тем обидней, что чугунные болванки нельзя назвать сверхсовременными, чего не скажешь о высокотехнологичных противоракетах западных ЗРК, в обилии переданных ВСУ.

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"Царь-Бомба". Источник фото: ria.ru







Тем более, как указывают в новостной заметке, на российских складах запасы всевозможных бомб "неиссякающие", подготовленные в свое время в гигантских объемах на бесчисленных советских заводах и фабриках.

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Бомбы россиян хоть и большие, но как их перехватить, если они проводят в полете лишь отрезок времени, равный среднестатистической минуте. Одна бомбардировка таким снарядом это событие, которое сложно отследить: появившиеся на какие-то доли секунды на экране радара, они так же пропадают с такого дисплея. И перехват этих "чугунин" - нерешаемая задача даже для ЗРК "Патриот", заключают в Business Insider.