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La Repubblica: Если ВСУ получит Ракеты ATACMS, то это ничего не изменит, а контрнаступ не удастся
Слухи о предоставлении Украине в очередной раз американского ОТРК в Сети циркулируют постоянно

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    Украинской армии глупо надеяться на успех своего неудавшегося контрнаступления даже с учетом того, что в Вашингтоне внезапно согласятся предоставить первой свои оперативно-тактические комплексы ATACMS. Такого мнения придерживается американский политический эксперт Иэн Бреммер в своем интервью для известной итальянской газеты La Repubblica.


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Эти тактические ракеты способны преодолеть расстояние в 300 км. Источник фото: news.ru


   Бреммер считает, что ракеты ATACMS - непревзойденные, но их количества на армейских складах Пентагона будет явно недостаточно, чтобы переломить удручающую ситуацию для ВСУ, складывающуюся на Запорожском направлении. И есть ещё одна плохая новость для украинского Генштаба, добавил внешнеполитический аналитик: у западных союзников официального Киева уже нет достаточного количества денег и вооружения, готовых для безвозмездной передачи восточноевропейской республике.

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   Немногим ранее ряд иностранных изданий сообщили, что президент США в ходе визита Зеленского на Генассамблею ООН пообещал последнему дать крохотную партию этих ракет. Но за день до этого уже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прямо сказал, что ATACMS Киев "не увидит", но в ряде исключения Байден может и пересмотреть этот ответ.

#atacms
Источник: rg.ru
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