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Сегодняшняя атака, осуществленная на главное здание штаба Черноморского флота, была осуществлена при помощи крылатых ракет Storm Shadow, проинформировали в своей публикации Sky News. Запуск реактивных снарядов осуществлялся с помощью украинской боевой авиации, предположительно переоборудованных фронтовых бомбардировщиков Ми-24МР.
В результате ракетного обстрела один российский военный считается пропавшим без вести из-за возгорания штабного сооружения в Севастополе. Всего было выпущено шесть ракет: пять из которых были сбиты силами российского ПВО.
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Источник фото: mk.ru
Положительное решение о поставках официальному Киеву ракет Storm Shadow британского производства, и их французского аналога SCALP, было принято в мае для первых, и в июле - для вторых реактивных управляемых снарядов.
Такой опрометчивый шаг украинской стороны наверняка не останется безнаказанным: в России разработали и на днях презентовали ударный дрон "Изделие 54", способный поражать военные цели статического и динамического характера, находящиеся в пределах 200-километрового радиуса от точки запуска отечественного БПЛА.