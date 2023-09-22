И Германии опять придется переобуваться

Избирательная компания в США ещё даже не стартовала, а их европейские союзники уже начали преждевременно волноваться: Зигмар Габриэль, бывший руководитель МИД ФРГ, считает, что Вашингтон и Москва в оперативном режиме договорятся по поводу судьбы Украины, если следующим президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп. Отставной высокопоставленный функционер поделился своими предположениями в беседе с журналистом Der Spiegel.





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Источник фото: rbk.ru





По мнению Габриэля, Трампу не сильно интересно участие Белого дома в текущей деятельности НАТО. Следовательно, для Трампа ничего не стоит, отказаться от всеобъемлющей поддержки Киева. Поэтому он очень быстро пойдет на так называемую сделку с Владимиром Путиным, уверены в немецком издании.

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Между тем текущая глава немецкого МИД Анналена Бербок уже пытается "подстелить соломку", в беседе на Bloomberg TV самолично рассказавшая, что правительство ФРГ сосредоточено на налаживании связей с республиканской партией США. И тут совершенно не сложно сложить один плюс один, понимая, что кабинет Олафа Шольца делает ставку на победу Дональда Трампа на грядущих президентских выборах 2024 года.