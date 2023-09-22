Сноп ярких искр и гигантское пламя явно говорили, что стены фабрики приютили множество боевой техники

Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева повергся ракетной атаке. Несмотря на зачаточное состояние такового производства на Украине, в цехах завода теплилась активность, а с началом российской спецоперации ВСУ увеличили подобную деятельность, где начали не только производить, но и ремонтировать ОБТ. Правда это особо не афишировалось, но Сергей Лебедев, занимающий должность руководителя Николаевского подполья, в беседе с РИА Новости рассказал об этом отечественному СМИ.





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Харьковский "танкоград" ремонтировал пакистанские ОБТ Т-80УД, создавал корпуса для БТР-4 и модернизировал Т-64. Источник фото: gmk.center







Недавним ударом подвергся атаке Слободской район Харькова, в котором компактно находились склады и арсеналы танковых фабрик Малыша и Фрунзе. Ракетный навал был настолько мощным, что по его результату прозвучало шесть взрывов. Причем третий "хлопок" оказался самым результативным и визуально, когда местные жители заметили в небе огромные языки пламени, море дыма с длинными снопами искр.

Оперативную информацию о нахождении в стенах завода военных грузов и бронетехники сообщили харьковские партизаны.

Дальше "Искандеры" завершили начатое. Соответствующие кадры разместили в мировой паутине.

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Нынешний Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева был основан в 1897 году под именем Харьковского паровозостроительного завода. Где помимо собственно железнодорожной техники изготавливались и сугубо военная продукция. Так в стенах предприятия построили котел для крейсера "Адмирал Нахимов" и множество снарядов. С началом ВОВ завод эвакуировали на Урал, где он стал производить лучшие танки Второй мировой - Т-34.