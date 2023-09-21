Текущий глава Белого дома не перестает неприятно удивлять

Странности в поведении текущего хозяина Овального кабинета в Белом доме не прекращаются: так Президент США Джо Байден во время встречи с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой не пожал ему руку. Но если бы этот момент был единственным в целой череде казусов, устроенных лидером Америки.





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Источник фото: google.com





Так предваряя свой подъем на сцену, где публично обсуждались вопросы по правам рабочих, Байден коснулся бразильского национального флага (что можно истолковать как дипломатическое оскорбление) а в сам момент речи частенько путался в словесных формулировках. И Байден не был бы Джо Байденом, если бы не добавил своеобразную "вишенку на тортик": американский лидер проигнорировал да Силву, по какой-то причине не пожав лидеру самой большой страны Южной Америки руку. Но не забыл обменяться рукопожатием с главой Международной организации труда Гилбертом Хунгбо.

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В прочем вышеописанное событие вовсе не удивляет: Байден, который ещё не разменял восьмой десяток, называл жену Барака Обамы вице-президентом США, хотя на тот момент он и состоял в данной должности, а текущего вице-президента Камалу Харрис он называет часто "президентом". Что уж тут говорить про "путаницу" Ирака с Ираном, а Сирию с Ливией.