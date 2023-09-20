Правда сюжет быстро закончился, причем неудачно для двух последователей игры GTA

Казалось бы, что может случиться неприятного с уже попавшим в ДТП автотранспортным средством с вышедшим из салона водителем, покорно ожидающим решения дорожных полицейских. Оказывается может, особенно если место действия разворачивается в украинской столице.

На одной из улиц Киева вызванные на место дорожного происшествия инспекторы в ходе короткого разбирательства внештатной ситуации пришли к выводу, что столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения по части кто кому должен уступить дорогу. Фигурантами оказались Volkswagen Caddy и Skoda Fabia. Причем машина шведского производства стояла немного поодаль от места столкновения, так как сила инерции была настолько велика, что авто не смогло сразу затормозить после столкновения с Фольксвагеном.

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Источник фото: accuweather.com





Но каково было неподдельное удивление сторон и украинских полицейских, когда Skoda самостоятельно завелась и уехала. Ведь шофер последней стоял рядом для составления протокола.

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Инспекторы национальной полиции не растерялись и в ходе активного преследования догнали любителя серии игр GTA, точнее двух любителей. И совсем не будет удивлением узнать, что двое незадачливых "Томми Версетти" были пьяны. Счастливчик спасенной из лап злоумышленников своей "ласточки" сообщил служителям правопорядка, что впервые видит этих хулиганов.