Мультипликационный персонаж появится в 5-сезоне сериала

В мировой сети опубликовали трейлер нового очередного сезона "Простоквашино". 5 сезон мультсериала премьерным показом выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 25 сентября. А после появления на детском канале "Мультиландия" эпизоды покажут на "обычном" СТС.

Главной неожиданностью для зрителей должно стать появление персонажа-звезды. По сюжету им станет солист некогда суперпопулярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Поп-певец помимо мультипликационного воплощения в сериале сделал для последнего так называемый "Гимн Простоквашино". Нотами композиции можно насладиться в том самом сорокасекундном трейлере.

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Источник фото: rg.ru





Так в серии "Курорт Простоквашино" Шарик благодаря своим талантам сможет разрекламировать местную деревню как заядлый маркетолог. Пиар же оказался настолько удачным, что взглянуть на райское местечко приехал сам исполнитель шлягеров "Алешка" и "18 мне уже" и многих других.

Для любителей сериала станет сюрпризом и обновленный голос Дяди Федора. Теперь он принадлежит сыну Жукова - Энджелу Жукову, получившему сольный проект. Помимо семьи Жуковых в проекте задействованы и другие известные актеры озвучки: Антон Табаков - голос Матроскина, Иван Охлобыстин - голос почтальона Печкина, Юлия Меньшова - в роли Мамы и иные артисты.





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