Западным танкостроителям есть чему поучиться у российских инженеров

Т-80 российской армии показал высокую боевую эффективность на спецоперации на Украине. О восхищении подвижностью и иными выдающимися характеристиками этого ОБТ рассказали в новостной заметке Национального радио Китая.

Журналистов CNR приятно удивили качества Т-80, благодаря которым он получил прозвище "летающий танк". Есть у него прозвище и "реактивный", подобного комплимента гусеничная машина удостоилась за замечательную подвижность.

реклама





Источник фото: ria.ru







Для наших читателей выделим такой отличительный признак отечественного танка, как газотурбинная силовая установка. ГТД дает возможность развить высокую скорость и "ловкость" во время передвижения. Исключительным качеством можно назвать и легкую возможность запустить двигатель в холодную погоду без обязательного в таких случаях предварительного прогрева.





По мнению специализированного издания The National Interest, Т-80 прекрасно работают в большинстве климатических условий, особенно это касается северных районов. Источник фото: inosmi.ru





рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Кроме того, Т-80 в более поздних модификациях получил обновленную защиту, так называемую керамическую броню, и комплекс КАЗ, поражающий боеприпасы противника на подлете к танку. В добавок к этому броня покрывается особым слоем, способствующим снижению показателей ЭПР для затруднения обнаружения современными РЛС. А используя актуальные модификации снарядов и противотанковых ракет, боевая единица способна поразить бронетехнику противника на расстоянии до 10 км с высокой эффективностью благодаря новым прицельным приспособлениям.