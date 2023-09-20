А быть "государством-бензоколонкой" не так уж и плохо оказывается

Россию и не ждёт спад интереса к её нефти и нефтепродуктам ещё как минимум несколько десятилетий. А желание получить черное золото с припиской "made in Russia" к 2030 лишь на несколько процентов будет ниже чем в 2022, считают эксперты из "Яков и Партнеры". В своем долгосрочном прогнозе аналитики подсчитали, что интерес к нефти в мировом сегменте экономики снизится лишь 19% к 2050 году.

Стоит ожидать рост мирового потребления энергии как минимум до 2040 года, а спустя 10 лет от этого срока к 2050-у он будет колебаться в пределах 0,3%. А преобладание возобновляемых источников энергии сможет побороться за пальму первенства в так называемом энергобалансе много позже середины этого столетия.

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Источник фото: geoenergetics.ru





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Кроме того, авторы прогноза сделали наброски лучшего варианта развития отечественного ТЭК, где наиболее перспективным, но не самым очевидным, оказался процесс инвестирования в так называемый технологический суверенитет РФ. Но создание собственных решений определенно будет нуждаться в огромном пакете вложений, что в свою очередь, не гарантирует их быстрый срок окупаемости или окупаемости в принципе. Да и выгодность добычи нефти может снизиться, если отказаться от выбора технологических идей "под ключ" западных фирм. Стоит учитывать, что российские образцы технологий могут быть созданы со значительной задержкой. Но это определенно самый лучший сценарий, констатировали эксперты.