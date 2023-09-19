По версии Баку, идет "восстановление" конституционного строя

Только что в районе Карабаха по заявлению оборонного ведомства Азербайджана началась "антитеррористические действия локального характера". А вот со стороны Карабаха это видится "несколько" иначе - уже со слов бывшего министра республики Рубена Варданяна, на территории образования ведётся массированный "огневой налёт" артиллерии ВС Азербайджана.

Дальше словесная пикировка продолжилась, где официальный Баку заявляет, что мирные жители и объекты гражданского назначения не пострадают, так как по умолчанию не являются военными целями. А вот позиции и локальные укрепления ВС Армении будут подвергнуты тотальным ударам ракетами и снарядами.

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Колонна российских миротворцев. Источник фото: glavny.tv





Представители Азербайджана сделали особый акцент и на информировании командования российских миротворцев и участников турецко-российского мониторингового центра о начале боевых действий.

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А тем временем известный российский военкор Александр Коц считает, что премьер-министр Никол Пашинян должен сделать исторический выбор: должна ли Армения защитить Арцах или же сдать его на милость Азербайджана.