Иногда такой дрон может пролететь 100 км, но гораздо чаще пролетает максимум 100 метров

Военнослужащие ВС РФ в районе Артёмовска сбили украинский дрон, изготовленный из подручных материалов. Это выяснилось при ближайшем рассмотрении уничтоженной техники. Подбитую воздушную единицу показали журналисту RT Александру Пискунову, удивившемуся деталям из пластиковой трубы, фанеры и резиновых шин от тележки с супермаркета.

Первый подсчет показал, что такая конструкция может стоить максимум 100 тыс. рублей, но дальность такого "самоделкина" при умелом конструировании может достигать 100 км.

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Правда дальше вся экономия заканчивается, так как основная и единственная функция такого беспилотного аппарата - это лишь разведка местности, где подспудно решается такая тривиальная задача, как шанс добраться до цели в принципе. И уже после полета первого дрона в бой запускаются промышленные дроны.





Источник фото: russian.rt.com







Но на этом все плюсы такой техники, сделанной из "палок из грязи", заканчивается - рассказал военнослужащий с полевым позывным "Альфа". Российский боец прямо заявил, что эффективность такой "птички" околонулевая - невысокое качество так называемых комплектующих с "соседней свалки" делает дрон легкой добычей средствами РЭБ. Альфа лично раскурочил один из подавленных образцов, где обнаружил платы, заказанные на площадке AliExpress.

Напоследок военный объяснил, "почему все так". Оказывается, "большое спасибо" военнослужащие ВСУ должны сказать тому самому НАТО, не желающему помогать Киеву дронами-разведчиками и ударными БПЛА в необходимом объеме. Поэтому украинцы через "немогу" и вынуждены вступать в клуб "очумелые ручки", изготавливая порой такие образцы летной техники, которые не то что бы пролетают 100 км, а порой не могут продвинуться и на 100 метров, падая невдалеке от своих создателей.