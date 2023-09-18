Публикация сверхсекретных документов была "приурочена" к предвыборной компании Дональда Туска

Сегодняшним днем были опубликован документы под грифом "секретно" от 2011 года польского Генштаба, в которых описывалось, что официальная Варшава готова была пожертвовать примерно половиной республики в случае войны с тогдашней Россией. Документы выпустил в широкую печать министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, приурочивший такой своеобразный "подарок" Дональду Туску, бывшему в то время действующим премьер-министром.





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Спецназ Гром - элитное армейское подразделение Польши. Источник фото: warspot.ru





Очень сложно рассуждать, почему лишь спустя 12 лет после выход документа его пришлось рассекретить, но по одной из самых вероятных версий, это просто элемент предвыборной борьбы, главной целью которой служит тот самый Туск, ставший в настоящее время лидером текущей оппозиции ныне действующей польской власти. Второй вариант, не исключающий первого - это существенное изменение тех самых военных планов, когда прошлые сейчас полностью неактуальны, пишет издание Rzeczpospolitej.

Опубликованные документы предусматривали полномасштабное отступление основной польской группировки за рубеж реки Висла и последующей тотальной обороне до 14 суток, за время которых должны были прибыть союзные подразделения НАТО.





Бывший председатель Европейского совета и отставной премьер-министр Польши - Дональд Туск. Источник фото: google.com





А то самое событие, ради которого и осуществлялась "атакующая операция", направленная против Дональда Туска, пройдет 15 октября, когда состоятся местные парламентские выборы. Правда борьба с помощью "грязного белья" в польской политике способна принести вред не только Туску, но и действующему авторитету Польши в ранжировании НАТО, где на действующее руководство будут смотреть как на политически прокаженных.