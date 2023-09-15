Но обвиняется он в распространении пророссийских нарративов

СБУ прошла с ордером на обыск к народному депутату Верховной Рады Украины Нестору Шуфричу. Народный избранник обвиняется в государственной измене. В былые времена политик был частым гостем российских и украинских телеканалов, регулярно выступая с пророссийских позиций и осуждая политику Украины.

Известия о том, что у одного из лидеров "Оппозиционная платформа — За жизнь" проводятся обыски с обвинениями в госизмене, сообщил ТГ-канал интернет-газеты "Украинская правда".

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Источник фото: google.com







Шуфрич является политическим долгожителем на Украине: за время своей публичной карьеры он шесть раз был избран в Верховную Раду, а в 2010 году получил должность замсекретаря СНБО. Как только началась так называемая АТО, политик влился в партию "ОПЗЖ", сообщает "Национальная служба новостей". На текущий момент на Украине эта политическая платформа находится под запретом.





Кители советских адмирала и генерал-полковника. На переднем плане шинель капитана первого фланга. Источник фото: google.com





По словам Сергея Маркова, ситуация с Шуфричем - это сугубо зачистка основных конкурентов перед предстоящими выборами в восточноевропейской республике.









Источник фото: google.com





На самом деле же это просто политическое шоу, потому что Шуфрич - никакой не пророссийский политик, а удобный инструмент для голосования в той же Верховной Раде, где он и нижестоящие соратники по партии прекрасно голосуют по спущенным с самого верха офиса украинского президента указкам. После 24 февраля 2022 года на Украине вообще нет никаких пророссийских партий - остались лишь синекуры СБУ.