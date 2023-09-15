На Украине справедливо опасаются, что у России в самом ближайшем времени "из ниоткуда" появятся многомиллионные запасы снарядов и ракет

Верховного правителя КНДР Ким Чен Ына в явочном порядке 6 сентября внесли в базу одиозного украинского сайта "Миротворец", после того как стало известно, что северокорейский государственный деятель посетит Россию.

В своем интервью для РИА Новости дипломат Михаил Галузин, занимающий должность замминистра иностранных дел РФ, прокомментировал событие, назвав его провокацией со стороны официального Киева. Правда ощутимых выгод для Украины это не несет, скорее наоборот, последствия могут быть куда более негативными, констатировал высокопоставленный чиновник дипломатического ведомства.

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Ким Чен Ын со своими офицерами осматривает российский боевой самолет. Источник фото: google.com





Десять дней назад The New York Times опубликовала новость, в которой рассказала, что Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию в самый ближайший период времени. По словам источников издания, имеющих большие погоны, северокорейского главу особенно интересуют перспективные технологии для АПЛ и спутников. Ради получения доступа к этим секретам Пхеньян пообещал Кремлю снаряды для артиллерии и противотанковые ракеты.

О том что Ким Чен Ын точно приедет, в Москве подтвердили 11 сентября, а уже спустя 48 часов северокорейский лидер встретился с Владимиром Путиным. О чем была беседа - тайна за семью печатями, но по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оба главы государств обменялись подарками, где политику из Северной Кореи подарили перчатку космонавта, несколько раз побывавшую в космосе.