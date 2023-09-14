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Джонсон: ВСУ должны получить ATACMS, так как HIMARS стали практически бесполезными против ВС РФ
Бывший премьер-министр Великобритании посетовал на возросшие возможности ПВО российской армии

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    Управляемые снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS не представляют угрозы для российской армии, которая успешно сбивает американские ракеты. Поэтому отставной британский премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что пришло время наконец получить украинской армии в свое распоряжение дальнобойные ОТРК ATACMS.


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Источник фото: vedomosti.ru


    В материале для издания The Spectator известный политик островного королевства признал, что летнее контрнаступление Киева, мимоходом перешедшее в осеннее, продвигается "несколько" медленней, чем было в изначальных планах украинского Генштаба. Для ускорения наступательного процесса ВСУ как можно быстрей должны получить в массовом количестве ПЗРК для противодействия ударным вертолетам русских, таких как Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Нуждаются украинские военнослужащие и в MIM-104 Patriot и артиллерии крупного калибра.

   Не меньше украинской армии нужны и авиационные комплексы Storm Shadow, как и РСЗО HIMARS. Но последние согласно тексту публикации, не представляют былой угрозы для ПРО российской обороны, получившей необходимый опыт и перехватывающей ракеты. И тут как нельзя были бы кстати те самые ATACMS, способные пролететь 300 километров, посетовал в конце Джонсон.

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#atacms #борис джонсон
Источник: russian.rt.com
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