Бывший премьер-министр Великобритании посетовал на возросшие возможности ПВО российской армии

Управляемые снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS не представляют угрозы для российской армии, которая успешно сбивает американские ракеты. Поэтому отставной британский премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что пришло время наконец получить украинской армии в свое распоряжение дальнобойные ОТРК ATACMS.





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Источник фото: vedomosti.ru





В материале для издания The Spectator известный политик островного королевства признал, что летнее контрнаступление Киева, мимоходом перешедшее в осеннее, продвигается "несколько" медленней, чем было в изначальных планах украинского Генштаба. Для ускорения наступательного процесса ВСУ как можно быстрей должны получить в массовом количестве ПЗРК для противодействия ударным вертолетам русских, таких как Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Нуждаются украинские военнослужащие и в MIM-104 Patriot и артиллерии крупного калибра.

Не меньше украинской армии нужны и авиационные комплексы Storm Shadow, как и РСЗО HIMARS. Но последние согласно тексту публикации, не представляют былой угрозы для ПРО российской обороны, получившей необходимый опыт и перехватывающей ракеты. И тут как нельзя были бы кстати те самые ATACMS, способные пролететь 300 километров, посетовал в конце Джонсон.