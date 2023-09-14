Американский лицедей не стесняется в симпатиях к Украине и лично Владимиру Зеленскому

Один из самых титулованных актеров современности, лауреат многочисленных кинофестивалей и премий в мире киноискусства, американский гражданин Шон Пенн заявил, что был готов переплавить одну из статуэток премии "Оскар" в пули для украинской армии.

Как сказал двукратный победитель самой известной кинопремии в номинации "Лучшая мужская роль" я хотел уничтожить статуэтку, дабы помочь Украине. Откровения услышал корреспондент специализированного издания Variety. Перевели иностранную публикацию в ТГ-канале "RT на русском".

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Источник фото: absatz.media







Правда все закончилось лишь громкими словами, а сама награда перекочевала из многомиллионного особняка голливудской звезды в руки действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того любимца американских продюсеров возмутило крайнее нежелание организаторов 95-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук или попросту Оскара 2023 года, дать выступить Зеленскому. Напомним, вместо него на сцену лос-анджелесского театра Dolby выпустили Уилла Смита с его знаменитой пощечиной комику Крис Року.

Интересная историческая справка: Зеленскому уже дважды отказывали в появлении на главной сцене американского "Оскара".