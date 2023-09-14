Из-за боязни российских ракет офицеры ВСУ вынуждены до 2 раз в сутки менять расположение командного центра

Детали боевой работы ОТРК "Искандер" стали известны благодаря информации отечественного МО, опубликованной в "Российской газете". Напряжение, которое создают у военнослужащих ВСУ осознание факта наличия высокоточных ракетных комплексов россиян, заставляет первых находиться с постоянным чувством незримой опасности, даже если они находятся за 100 километров от ЛБС и далее.

По словам офицера-ракетчика ВС РФ, при получении боевой задачи бронемашина выдвигается в заданный квадрат и проходя практически любое бездорожье, на месте стартовой позиции осуществляет запуск. А точность попадания настолько филигранна, что бывали случаи, когда многотонная махина размером с двухэтажный дом влетает точно в проем окна и поражает полевой командный пункт ВСУ.

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Максимальная дальность пуска ОТРК "Искандер-М" - 500 километров. Источник фото: russian.rt.com





Офицер Константин, участвующий в интервью, попросил не указывать точное расстояние, которое преодолевают реактивные снаряды до поражения военных объектов украинской армии, но рассказал, что диапазон боевого радиуса варьируется от нескольких десятков километров до нескольких сотен. И укрыться от так называемого прилета практически невозможно. Для противодействия силам ПРО противника, каждая из ракет оснащается модулем постановки ложных электронных искажений, тем самым увеличивая шансы снаряда успешно долететь до конечной точки назначения.





Ракетчики могут варьировать в зависимости от целей снаряды: для поражения "площадных целей" используются баллистические ракеты, для "снайперской стрельбы" - крылатые. Источник фото: iz.ru





Интересная деталь: если стрельба ведется по командному пункту, то для ещё большей "маскировки" Искандер подлетает к ели на крайне малых высотах с возможностью активного маневра. А оптическая ГСМ позволяет быть предельно точной ракете.

И как метко обозначил офицер, награжденный медалью Суворова, "Искандер-М" - снайперская винтовка, которая вместо обычных пуль стреляет крылатыми ракетами.







