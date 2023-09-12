Дружба дружбой, а продать зерно в ЕС - ни-ни

Скандал по поводу пролонгации торговли и экспорта украинского зерна в Европе не затихает, а разгорается с новой силой: высокопоставленный Матеуш Моравецкий направил в Европейскую комиссию ультиматум от лица Польши для продления запрета на ввоз зерновых культур с Украины. Польский премьер-министр заявил об этом лично во время публичного выступления.

Как рассказал административный функционер, документ подразумевает запрет на ввоз четырех разновидностей зерна из Украины, который продлевается 15 сентября, иначе Польша самостоятельно увеличит длительность действия договора. Закончил выступление Моравецкий фразой, что украинское зерно есть не что иное, как прямая угроза для польского сельскохозяйственного рынка.

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Источник фото: google.com







Немногим ранее польский премьер выразился, что властные структуры Польши будут сопротивляться "украинскому потопу" зерном. И это в независимости от решения Брюсселя. Даже при негативном решении евробюрократов, Варшава не позволит разблокировать поставки Киеву.

В Украине же не сидят сложа руки, а грозятся обращением в арбитражный суд и судебные структуры ВТО, если ЕС откажется снять запрет на импорт зерновых культур Киева. По мнению Зеленского, союзники не имеют морального права так поступать.

Предыстория "зернового вопроса": Еврокомиссия весной 2023 года ввела запрет на ввоз продуктов в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию. Текущая зерновая блокировка действует до 15 сентября.