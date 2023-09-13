Михаил Подоляк назвал Китай и Индию обладателями "слабого интеллектуального потенциала"

В Киеве старательно стараются не замечать, как слишком эмоционально окрашенные заявления госслужащих делают беспроблемное взаимодействие Украины и геостратегических игроков планеты Земля максимально затрудненным. И в этом легко убедиться, стоит только послушать речь помощника главы офиса Зеленского Михаила Подоляки.

В новом интервью высокопоставленный функционер без обиняков высказал свое возмущение работой международных конструкций, таких как ООН и МАГАТЭ. Организации были обозваны "фиктивными", предназначенными лишь для аккумулирования денег на безбедную старость отставным политикам.

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Бывший журналист, а сейчас советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Источник фото: kommersant.ru





Но больше всех "досталось" таким мировым игрокам, как Китаю и Индии. Государства "виноваты" оказались в том, что СВО для них стала прекрасным шансом заработать на российско-украинском конфликте, но все это мешает им провести "качественный" анализ ситуации по причине своего "слабого интеллектуального потенциала". Отдельного "комплимента" удосужилась Индия, удачно запустившая луноход, но "не способная" понимать, что такое современный мир.

Подобные философствования не могли не вызвать оперативной реакции официального Пекина, где чиновник МИД КНР Мао Нин отметила, что Подоляк должен объяснить, что все это значит.

Конечно, вероятно всего Подоляк просто завидует "мирской славе" бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Но тут важно понимать, что вся политика КНР не находится в тени старшего брата, вроде негласных приказов Вашингтона той же ФРГ. И подобные выкрутасы в ближайшем будущем могут дорого обойтись всей Украине.