Налетай, не зевай, флагман с пылу с жару покупай

Фирма из Купертино сегодня представила очередную линейку свежих Айфонов 15-го поколения. Свет софитов увидели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Обе модели облачены в новые одежи - титановые корпуса с интегрированной кнопкой Action Button, которую можно настроить по-разному: привязать включение функции диктофона, старта камеры и иных функций.

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Передовые гаджеты получили дисплеи Super Retina XDR: "обычная" прошка оснащается экраном с диагональю 6,1 дюйма, а старшая модель Pro Max получила гигантский 6,7-дюймовый экран.

Конечно, на этом приятные сюрпризы от яблочного бренда не закончились: линейка оснащается продвинутым процессором A17 Pro, созданным по 3-нм техпроцессу и содержащему 19 млрд. транзисторов. По заявлению маркетологов компании, это самый быстрый мобильный камень в индустрии: ведь он способен совершать 35 триллионов простейших операций за секунду.





Источник фото: rg.ru





Есть шанс порадоваться и любителям мобильной фотографии - все вышеперечисленные модели получили "базовую" камеру с 48-мегапиксельным разрешением и широкоугольной камерой на 12-МП. Есть у флагманов и оптический зум 5Х. Благодаря современному железу, смартфоны умеют писать видео в формате Apple ProRES 4К с 60 кадрами в секунду.

Но больше всех будут рады противники "монопольных технологий" от Apple: в угоду европейскому законодательству все новые Айфоны вместо набившего оскомину легендарного Lightning оснащаются разъемом USB-C.





Источник фото: rg.ru





Цена на "базовую" модель iPhone 15 стартует от 999 долларов, где для пользователя представляется 128 Гб постоянной памяти.

Про версия будет стоить уже 1199 долларов со 256 ГБ ПЗУ.