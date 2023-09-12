Кажется теперь не "весь мир" с Украиной

Решительность румынских фермеров сродни активностям польского премьер-министра Матеуша Моравецкого: ни они ни высокопоставленный функционер Варшавы ни в каком случае не хотят видеть украинское зерно на своей территории. Так сельскохозяйственные предприниматели Румынии выразили явную угрозу своему правительству и власти в случае прекращения действия договора о запрете импорта украинского зерна на свою землю. Если официальный Бухарест поступит против воли своих граждан, ведущих деятельность на земле, то последние уже с 1 октября всеми доступными им способами заблокируют национальные порты и таможни. Соответствующее письмо-ультиматум отправлено главе государства Клаусу Йоханнису, премьер-министру Марчел Чолаку и ряду министров.





реклама

Тот самый случай, показывающий реальную " 00% всемирную поддержку" Украины обычными жителями. На кадрах протест румынских аграриев. Источник фото: iz.ru





По сообщению агентства БТА, румынское государство находится в зоне убытков из-за украинской сельскохозяйственной продукции, которое в неоправданно большом объеме в 95% остается на территории ЕС, тем самым ставя под угрозу успешную безубыточную коммерческую деятельность агрофирм Румынии.

По словам одного из фермеров, украинское зерно - настоящий бич, направленный против сельскохозяйственного сектора его родной страны. Из-за "зернового потопа" официального Киева, направленного в европейские страны, владельцы румынских агрохозяйств вынуждены продавать свои зерновые культуры ниже себестоимости.

А тем временем в Киеве уже пригрозили подать иск в ВТО из-за потенциального запрета на ввоз своей с\х-продукции в Европу.