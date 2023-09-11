Но одними истребителями Украина не отделалась - на аэродроме находились западные ракеты

Ночные удары ВКС РФ застигли врасплох украинское командование аэродрома в Долгинцево: криворожская военная часть лишилась истребительной авиации - российские высокоточные ракеты вывели из строя пять боевых самолетов. По уточненным данным военкора Евгения Поддубного, ВСУ лишились трех Су-25 и двух МиГ-29.

Вышеприведенная информация неофициальная, необходимо дождаться подтверждений от пресс-службы отечественного МО, заявлено в тексте военкора.

реклама

Между тем по версии Поддубного, на земле пострадали не только истребители, но и их вооружение: западные ракеты HARM и ряд ударных беспилотников.





Случайная иллюстрация из интернета. Источник фото: google.com







Это не единственные взрывы, которые прозвучали в районе Кривого Рога: помимо атак на воздушную гавань в Долгинцово, всполохи пламени вознеслись над заводом по восстановлению бронированной и иной военной техники. Ударная волна после ракетных попаданий вызвала грандиозный пожар в помещениях промышленного предприятия.

Прогремели взрывы и в других областях восточноевропейской республики, в том числе и Киеве, где "самый защищенный город в мире" по мнению Юрия Игната, не справился с очередной воздушной тревогой, чему есть верифицированное подтверждение от Рейтерс.