А запоздалый приезд Байдена встретили нецензурной лексикой

Прошедшие лесные пожары, сравнимые с наступлением библейского апокалипсиса, вызвали желание в жителях островных Гавайев отделиться от опеки Вашингтона и стать полностью независимыми. Граждане островного государства обвиняют в бездействии Белый дом, имеющий в некотором роде по их мнению тайный сговор с богачами, попытавшихся скупить за бесценок выжженную землю. О настроениях, царящих на некогда безмятежном курорте, рассказала британская The Guardian.





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Источник фото: rg.ru





Представители коренных народностей островной гряды считают, что лишь переход Гавайев в статус самодостаточной страны, может спасти будущую жизнь маленького государства для младшего поколения. А прошедшие в августе сильные пожары послужили лишь ещё одним катализатором этого процесса. Именно позднелетние пожары нанесли ущерб некогда райскому уголку в 6 млрд. долларов. По результатам выгорания не менее 2 тыс. строений и отдельно стоящих помещений полностью разрушены. 500 зданий просто значительно повреждено.

Людские потери среди жителей такой небольшой страны гигантские: погибло 100 человек и не менее 1000 перешли в статус пропавших без вести. Пережившие гигантское нашествие огня. в первую очередь винят власти, которые вместо предубеждения граждан преступно бездействовали.