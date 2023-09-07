Нанесенный ущерб не подлежит подсчету

Экономия времени заставила рабочую пару китайских граждан наплевать на собственное историческое наследие и ковшом экскаватора сделать отверстие в Великой Китайской стене. Вандалов не остановило то, что этот культурный объект ЮНЕСКО включен в так называемый список всемирного наследия.

По результатам оперативного поиска виноватыми оказались работники стройки уезда Хэлиньгэр. Причем ради более быстрого перемещения к месту строительства 38-летний мужчина и 55-летняя женщина из уезда Ююй не придумали ничего лучше, как использовать свой рабочий экскаватор. Именно благодаря ему они и оказались обнаружены.

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Истник фото: ru.armeniasputnik.am





По словам нашедших злоумышленников полицейских городского округа Шочжоу, пара незадачливых строителей попросту не захотела объезжать стену и решив сократить время, расширила существовавший ранее проем в стене спецтехникой.

Правда результаты своей работы им будет очень трудно оценить, так как против них выдвинуты обвинения в уничтожении культурной реликвии всемирного уровня. И действительно, объект видимый из космоса, построенный за время царствования династии Мин, сохранился лишь на 8%, разрушаемый немилосердным временем и местными жителями в эпоху правления Мао Цзэдуна, получавшими с помощью молотков и кирок строительные материалы. Не отстают от них и современные вандалы, пытающиеся всеми возможными способами оставить свои имена на древних кирпичах сооружения.