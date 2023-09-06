Преступникам будет сложней обмануть системы видеонаблюдения с интегрированной сетью VGGface

Российские разработки в области нейросетей сделали ещё один шаг вперед, обучив отечественную разработку VGGface идентифицировать лицо человека, ставшего неудобным ракурсом к камере видеонаблюдения. Так сотрудники Южно-Уральского государственного университета при непосредственном участии Российского научного фонда заявили об улучшении работы "умного распознавания" лиц.

Теперь программа VGGface умеет распознавать 2,5-мерные изображения, значительно затрудняющие попытку замаскировать себя от бдительного ока следящей системы. По словам сотрудника ЮУрГУ Алексея Ручая в разговоре с журналистом ТАСС, это заметный прорыв в области систем безопасности отечественной разработки.

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Пример технологии распознавания лиц, сделанной в "2D-режиме". Источник фото: bio-smart.ru





И как объяснил ученый, обычная система распознавания поддерживает только двухмерную картинку. Проще говоря при недостаточном или неправильном освещении, или слишком близком расположении лица к сенсору камеры последняя может не справиться с функцией распознавания. Но в учебном заведении нашли как обойти проблему: в ходе опытов выяснилось, что вместо обычной 2D-картинки нужно сгенерировать 2,5D-изображение, где третий слой будет с глубиной, для измерения которой потребуется оценка искривления сети. Таким образом злоумышленнику не удастся обхитрить функцию умной камеры.