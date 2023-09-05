Из рубрики: Ежики кололись, но продолжали есть кактус

Кто бы мог подумать, но несмотря "на признание" российского газа не совсем демократичным и от этого технически "чистым", по словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, покупка голубого топлива "made in Russia" - есть ни что иное, как стратегическая политика по обеспечению энергобезопасности страны. Поэтому официальная Вена "не дергается" и продолжает покупать "тоталитарный газ". Ведь он дешевле альтернативных вариантов и поэтому доступней.

Разумеется, австрийский функционер раскрыл тему, что если отказаться от "московского" топлива, то сразу же возникнет целый каскад проблем. Прежде всего нарушится производство, а за ним "по ниточке" застопорится снабжение жителей центральноевропейской республики драгоценной энергией. Но австрийцы, естественно, "ни на минуту" не забывают откуда ископаемое горючее и постоянно пребывают в неприятном моральном состоянии. Но это "плата" за российский "недемократичный" газ.

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Бывшая руководитель австрийского МИДа Карин Кнайсль, из-за давления и травли перебравшаяся в Россию. Источник фото: gazeta.ru





Но по словам Нехаммера, отчаиваться не стоит: с каждым годом официальная Вена предпринимает ощутимые шаги по купированию зависимости от газа "from Siberia". Например ощутимая часть голубого топлива в республику транспортируется с Германии и Италии (можно подумать этот газ не из той же России).

Но нужно отдать должное австрийскому политику, который не забыл напомнить, что действующие контракты с Газпромом заключены до 2040 года и разрывать их никто не собирается, по крайней мере со стороны концерна OMV.