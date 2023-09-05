Не помогли и западные Leopard и Bradley

Во время беседы с военнослужащими 47-й ОМБр принадлежности ВСУ корреспондент британской The Times услышал от бойцов бригады, что девять из десяти военнослужащих подразделения готовы отойти в мир иной ради победы в бою. Про механизированную бригаду, которая считается элитной и ведёт наступление на Запорожском направлении, рассказали в издании.





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Словенский ОБТ М-55С, стоящий на вооружении 47-й ОМБр. Источник фото: google.com







Согласно данных, вытекающих из разговора, потери воинского соединения колоссальны: так только под селом Работино бригада лишилась солдат и офицеров в рамках четырехзначной цифры. Причем эта информация получена из первых уст военнослужащих-медиков. По их словам погибших приходилось укладывать словно "поленицу дров" из-за огромного количества. Не меньше было и раненых, которых при эвакуации с поля боя на американском БТР М113 вместо четырех размещались в количестве 24-х в корпус бронемашины. По словам непосредственного бойца войсковой группы, июль во всех смыслах выдался самым жарким.

Интересно было бы услышать мнение иностранных экспертов и политиков, которые возлагали большие надежды на сформированные по западным лекалам и обученные там же управляться американской и европейской техникой, почему "элитные бригады" не добились зримых успехов и отбили лишь несколько локальных сел и деревень.