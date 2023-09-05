Для продвижения к российским позициям ВСУ применили так называемое "силовое разминирование"

Большое количество бронетехники ВСУ было брошено в прорыв под Угледаром в районе вектора Новодонецкое - Новомайорское. О наступлении украинской армии рассказал Александр Ходаковский, занимающий должность комбата в отряде "Восток".

По словам офицера, на вышеозначенном участке ВСУ пару суток проводили ожесточенную артподготовку, имеющей целью провести "силовое разминирование" местности. В текущей обстановке российские минеры по понятным причинам не смогли провести процедуру повторного минирования. По результатам атаки украинские подразделения смогли приблизиться к окопам ВС РФ и высадили пехотный десант.

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Источник фото: topwar.ru







Прямо сейчас кипит жаркий бой рядом с границами села Новодонецкое. Для отвлечения внимания и распыления сил российской обороны атака проводится и по направлению к Новомайорскому.

Немногим ранее сообщалось, что для продвижения на флангах угледарской ЛБС, украинское командование вынуждено заниматься снятием войск с других направлений и их переброской под действующий участок своего наступления. В качестве активных помощников используются удары кассетными боеприпасами и ударными дронами. Но успех со стороны ВСУ невелик.