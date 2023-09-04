Теперь ничто не напоминает о высохшем русле реки

С момента разрушения Каховской ГЭС прошло достаточно времени, чтобы высохшие безжизненные пейзажи обезвоженного водохранилища превратились чуть ли не в альпийские луга с богатой растительностью поверхностью. Убедиться в этом легко, стоит лишь посмотреть опубликованные в мировой сети спутниковые фотографии.





реклама

Фото после природоохранных мероприятий. Источник фото: topwar.ru





Так на представленных кадрах видны не лунные пейзажи с сухим грунтом, а заливные поля клевера и люцерны. Причем последние появились вовсе не самостоятельно, а в результате хозяйственной деятельности человека, конкретно работников национального природного парка "Каменская Сечь". О чем было официальное извещение от министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов украинской республики.





Фото до. Источник фото: topwar.ru







Причины посевных работ сельскохозяйственных растений кроются в попытках остановить разнос ветряными потоками представляющих опасность верхних слоев ила, в которых могут содержаться ядовитые материалы, успевшие накопиться за 70 с лишним лет с момента начала эксплуатации гидрологического сооружения. Так же можно предположить, что ядовитые химикалии сбрасывали ранее действующие украинские заводы.

Второй функцией посевов травяных культур можно обозвать попытку сдержать размывание берегов и появления новых оврагов.