Вместо "классических" Змея Горыныча и Соловья-разбойника игроку предстоит победить иноземных захватчиков

В сентябре выйдет игра от российской компании theBratans, где игрок в роли богатыря Святой Руси должен противостоять необычным захватчикам - антропоморфным зеленым ящерам. Соответственно называется и игра, носящая претенциозное называние "Русы против ящеров".

В синопсисе на странице игры описывается, что игрок должен справиться с ордами Ящеров и иных монструозных захватчиков, решивших "полакомиться" территорией древней Руси. Угроза захватчиков названа зеленой чумой, прямо намекающая на противников в шкуре рептилий.

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До официального выхода игры неизвестно, являются ли очередные рептилоидные захватчики какими-либо родственниками "главного" российского сказочного змея - Змея Горыныча. Источник фото: IXBT.com





По словам разработчиков проекта, действие будет происходить на старинных землях Байкальска, Тывы и мифологизированной Гипербореи, где главный персонаж используя богатырскую силу, должен нанести поражение противоборствующей стороне.

Требования для компьютерной системы игрока следующие: ЦП Intel Core i7 от 2.8 ГГц либо AMD Райзен 7, ОЗУ от 16 ГБ и видеокарта-аналог Nvidia 2060 Super или AMD RX 5700 XT. На жестком диске должно быть свободно около 3 Гб. Игра поддерживается на 64-битной ОС Windows 10 или выше.







