Вероятней всего это вызовет миграцию потенциальных призывников в другие страны Европы

Пока официальный Киев принимает законы, расширяющие перечень лиц, доступных для призыва и признанных ранее ограниченно годными к воинской службе, соседская Польша решила ловить граждан Украины призывного возраста и выдавать их Киеву. Новые меры коснутся прежде всего украинских мужчин незаконно уехавших с территории восточноевропейской республики. О не очень-то приятных перспективах потенциальных призывников рассказала Rzeczpospolita.





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Польские пограничники. Источник фото: ria.ru





Так пограничные службы Польши предоставили данные, что после 24 февраля 2022 года с Украины въехали не менее 3 млн. украинских граждан от 18 до 60 лет. Назад на территорию соседнего государства вернулось на 100 тыс. меньше. И согласно данным польского издания, около 80 тыс. гипотетических украинских призывников не вернулись назад. И со слов чиновника Верховной рады Федора Вениславского, именно этих уклонистов можно и нужно мобилизовать в ВСУ для "укрепления рядов". Для их возвращения потребуется хорошая работа прокураторы и шаги на встречу со стороны польских властей, сообщил функционер.

А тем временем согласно нововведениям, теперь в украинскую армию можно призывать больных ВИЧ, туберкулезом и лиц, страдающих расстройствами психики.