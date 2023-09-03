Если ещё Киев сможет найти пилотов на американские истребители

Большая надежда на американские истребители может обратиться пустыми ожиданиями: российские системы ПВО "обнулят" гипотетическое преимущество западных машин. Такого мнения придерживается бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам аналитика, даже потенциальное наличие на службе в ВСУ около 1000-и F-16 не делает автоматически ситуацию для украинской армии победной. Ведь ситуация с тысячей самолетов не равна ситуации с наличием тысячи пилотов к боевым машинам. А официальному Киеву не удастся в таком большом количестве найти столько высококвалифицированных лётчиков и иного обслуживающего персонала. О двоякой ситуации Джонсон рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

реклама





F-16 несмотря на хорошие боевые характеристики и дальность полета в 4 000 км, российские боевые системы, начиная от С-300 и заканчивая С-400, не видят в истребителе "made in USA" настоящего крепкого орешка. Источник фото: lenta.ru





Но и это ещё не все. Не стоит забывать западным военным специалистам и о наличии совершенных систем ПВО\ПРО на вооружении российской армии. Даже более перспективные истребители 5-го поколения F-35 не смогли бы обойти воздушный заслон комплексов ВС РФ. Что уж говорить про F-16? Поэтому все эти маркетинговые технологии "малой заметности" нивелируются продвинутыми системами российской противовоздушной системы.

И как резюмировал автор материала, на дворе не XX век, когда F-16 встали на вооружение. Причем в своей борьбе американские истребители никогда не противостояли адекватным системам своего времени, не говоря о более мощных и опасных C-400. Поэтому "добро пожаловать" в режим закрытого неба "Боевой сокол".