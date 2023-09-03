Иначе говоря, Украина - современный троянский конь

Вероятней всего в 2025 году НАТО придет конец как цельной организации и военно-политический альянс развалится. К такому выводу пришли в The Atlantic. По мнению издания, "главной виновницей" потенциального распада союза западных стран можно назвать Украину. Но распадется НАТО по другой причине - весьма вероятное сближение позиций Вашингтона и Владимира Путина.

Так журналист газеты Филлипс Пейсон О'Брайен считает, что Америка и Европа весьма близки к разладу в отношениях, причем последний принципиален по ряду причин. А его накал максимален в рамках нескольких десятилетий. Разумеется этот раскол не был бы возможен без своего гиперболизированного триггера - российской СВО на Украине. Больнее всего такой коллапс ударит по Европе.

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Верность словам и обязательствам для политиков США - пустой звук: стремительное бегство войск альянса из Афганистана лишнее тому подтверждение. Источник фото: rbk.ru





Так О'Брайен сделал раскладку, согласно которой по вполне очевидным вещам, интересы Республиканской партии США и руководства ЕС в рамках безопасности противоречат друг другу. Поэтому весьма вероятен такой поворот событий, когда следующим президентом США станет Дональд Трамп. И вот после 2024 года может произойти резкий разворот во внешней политике США. Но и другие кандидаты от республиканской партии не видят себя и Европу "вместе". Поэтому потенциальный президент из стана "слонов" (символ Республиканской партии) может прекратить любую поддержку Украины. И вот тут уже Европа прекратит свои обязательства по помощи Украине, так как в одиночку не способна самостоятельно справиться с таким серьезным вызовом.

Следующими шагами Вашингтона могут быть попытки вернуть отношения между Кремлем и Белым домом, где "свадебным подарком" может быть развал блока НАТО, считает обозреватель.