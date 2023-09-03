В составе находки были монеты и старинная посуда

Неожиданную находку сделали археологи в центральной части российской столицы перед стандартной процедурой по проверке прилегающей территории будущей стройки. Так, на месте скорого строительства элитного дома были обнаружены ценные вещи эпохи Ивана IV, больше известного мировой истории как царь Иван Грозный.

Новость о том, что в месте закладки фундамента жилого строения обнаружены сокровища древности, рассказали Известия, имеющие свой источник в компании-застройщике.

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Источник фото: klads.org







Клад был обнаружен в Замоскворечье, где планируется расширить так называемый делюкс-квартал. До сего дня здесь издревле располагался исторический центр населённого пункта и поэтому по правилам перед началом строительных работ место должны осмотреть археологи. Во время таких изысканий научные специалисты нашли по меньшей мере 700 исторических артефактов, где особый интерес вызвали монеты эпохи XV - XVI и посуда XVIII века.

Указывается, что клад был обнаружен на Большой Татарской улице. Именно здесь начиная с XIV века было место поселения купцов и мастеров, переехавших из Золотой Орды.