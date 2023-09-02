Новая зенитная ракета стала приговором для авиации ВСУ

Неприятной новостью для украинской стороны можно назвать появление на СВО новейшей версии зенитного управляемого вооружения - корректируемой ракеты 9М333. Последняя благодаря внедренным алгоритмам противодействия, способна самостоятельно определять, где тепловая ловушка и автоматически избегать их, поражая практически исключительно только саму воздушную цель, сообщает РИА Новости.

По данным источника издания, реактивный снаряд прошел успешные испытания в зоне СВО, прекрасно фильтруя помехи, исходящие от так называемых тепловых ловушек, отбрасываемых украинской авиацией в зоне поражения прифронтовой ЛБС.

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Снаряд поражает цели, находящиеся на удалении до 5000 метров в диапазоне высот от 10 до 5000 метров. Источник фото: gazeta.ru





Эффективность ракетного комплекса настолько высока, что у самолета или вертолета есть шанс спастись лишь в 20% случаев от запущенной зенитной ракеты. Так 9М333 уже выбивали как вертолеты, так и самолеты ВВСУ, среди которых можно выделить Су-25. Не удается обхитрить российское средство поражения и у БПЛА размером до 150 см.





Относится к зенитным комплексам ближнего радиуса действия. Источник фото: kalashnikovgroup.ru





Краткая справка. Государственные испытания "Стрелы-9М333" были закончены в аккурат зимы 2020 года. Созданная инженерами концерна "Калашников", ракета предназначена для перехвата и последующего уничтожения вертолетов, самолетов, ракет противника и различных дронов.