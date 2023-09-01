Разумеется многокилометровые поля тут совсем "ни при чем", как и крепкая оборона российской армии

Западная пресса считает, что неудача на южном направлении главного удара украинской армии целиком и полностью лежит на командовании ВСУ. А всё что делает украинский генералитет, в корне противоречит задумке западных военных мозговых центров. О недопонимании возникшем между европейскими и американскими военными с одной стороны, и Зеленским и его генералами с другой, сообщает The New York Post.

По словам издания, основной массив украинских военных ведут борьбу не за стратегический успех, а теряют живую силу и тяжёлую технику в сражениях тактического уровня на юге Запорожской области, где происходят бои за условные двенадцать мелких сел. Итогом неправильных действий стало существование на сегодняшний день той самой линии обороны русских, которую никак не получается преодолеть несмотря на титанические усилия украинской стороны.

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В то же время на Западе удобно забывают, что сосредоточив в одном месте таранный костяк ВСУ по приказу украинского Генштаба, российский генералитет максимально облегчит другие направления и перебросит на нужное место уже свои резервы, тем самым так же достойно встретив наступающие колонны ВСУ. Источник фото: ig.ru





По словам Джорджа Барроса, занимающего должность в аналитическом центре "Институт изучения войны", условный объединённый Запад вместо своевременной передачи большого количества столь необходимой западной техники и вооружений, просто потерял драгоценное время, дав России сосредоточиться и подготовиться к обороне, создав на протяжении ЛБС неприступный форпост. Результатом фатальной ошибки стало замедление наступления украинской армии до минимальных достижений на передовой.





Источник фото: federalcity.ru







Не в последнюю очередь по мнению западных экспертов в провале виноваты и сами украинцы, командование которых отказалось прислушиваться к советам экспертов и военных западных штабов, давшим обязательную рекомендацию сосредоточить в месте потенциального прорыва всю мощь штурмовых бригад, участвующих в наступлении. Но вместо этого, украинские бригады были рассредоточены по всей протяженности ЛБС, дав устоять на Запорожском направлении россиянам.