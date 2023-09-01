Желающих оказаться под условным Бахмутом или на Запорожской ЛБС с каждым днем всё меньше и меньше

Украинский лидер Владимир Зеленский показал приступы ярости, когда узнал, что ТЦК (военкоматы) вместо того чтобы поставлять потенциальных солдат в армию, занимаются в большинстве своем коррупционной деятельностью, а не выполнением своих основных функций. Из-за провала работы военных комиссариатов, ВСУ недополучила большое количество гипотетических бойцов. О непростой ситуации кадрового голода в украинской армии сообщает Le Figaro.

Издание сообщило, что не менее 200 военкоматов прошли процедуру проверки и удостоились пристально внимания со стороны президента Украины. По словам французской прессы, Зеленский испускал из своих глаз молнии, разглядев коррупционную составляющую в действиях военкомов. Теперь такие действия военных чиновников могут попасть под определение измена родине.

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Из-за больших потерь на передовой Зеленскому нечего радоваться - ведь качество призывников с каждым новым набором сильно падает. Источник фото: am.tsargrad.tv





Достоверно известно, военнообязанные регулярно передавали взятки с целью избежать мобилизации и поскорей перебраться в страны ЕС. Таким образом, как только началась российская спецоперация, за подобную незаконную деятельность уже были задержаны полицией 14 тыс. человек, неудачно попытавшиеся пересечь госграницу.

Справка. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, где по закону граждане мужского пола от 18 до 60 лет не могут пересекать границу.

А уже 30 августа этого года Зеленский объявил, что ранее выданные справки о невозможности проходить службу, могут быть объявлены недействительными из-за проверок необоснованных решений местных военно-врачебных комиссий. Кроме того объявлено о возможной экстрадиции мужчин, покинувшим территорию Украины по поддельным справкам.