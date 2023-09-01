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Украинская авиация получит усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые устанавливаются на F-16
Первая партия ракет с самой последней версией улучшений будет передана ВСУ в ноябре 2023-го

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   Украинские вооруженные силы получат никогда не передаваемые ранее ракетные вооружения. Прежде всего речь идёт о модернизированной версии ракеты AMRAAM среднего радиуса действия. Пентагон лично сообщил, что был заключен договор с материнской компанией Raytheon Missiles and Defense, собирающей эти реактивные снаряды класса "воздух-воздух". По сообщению пресс-службы военного ведомства США, сумма контракта составляет практически четверть миллиарда долларов. Именно на сумму в 192 млн. долларов будет закуплено воздушных корректируемых снарядов.

   Первая партия AMRAAM пересечет границу с Польшей уже в начале ноября текущего года.

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"Хлопушка" (именно так её называют в американской армии) в версии AIM-120D оснащена двухсторонней системой связи и на 50% имеет повышенную дальность полета в сравнении с предыдущими модификациями. Источник фото:


    Краткое напоминание. Эмрэм разработана для выведения из строя воздушных целей, в том числе визуально не наблюдаемых в так называемой зоне прямой видимости. Последняя модификация ракеты выполнена в 2007 году и способна сбивать самолёты и вертолёты на расстоянии в 180 км. Речь идет о AIM-120D. 

   Совсем нетрудно догадаться, что такие ракеты "с кондачка" не установишь на украинские МиГ-29 и Су-27. А скорее всего речь идет о тех самых "Боевых соколах". Новости о передаче ВСУ F-16 говорят, что первая партия американских истребителей появится на вооружении Киева уже весной 2024 года.

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#aim-120d #amraam #воздух-воздух
Источник: topwar.ru
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