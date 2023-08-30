Тактика небесного охотника скопирована с действий летчиков, "уронивших" стратег-разведчик MQ-9 Reaper в Черное море с помощью сброса авиационного керосина

Беспилотник, выполненный в форме летающего крыла, будет истреблять так называемые малые дроны ВСУ, относящиеся к классу микро- и мини- по классификации, принятой в государствах НАТО. О новейшей российской разработке, созданной для борьбы с воздушными БПЛА сообщили в ТАСС,

По сообщению журналистов издания, к корпусу аппарата конструктивно добавлены подвесы с "оружием", а сам высокотехнологичный гаджет состоит из систем коммуникации, АКБ, наблюдательного модуля с передовым круговым сенсором, блока управления и панелью-боксом, содержащей поражающие элементы.

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Для устойчивости в полете используются "консоли-плавники" Источник фото: rg.ru







Инструмент для борьбы на ЛБС создали в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Но самое интересное, это как летающий "рогалик" будет бороться с агрегатами ВСУ. Для этого предлагается использовать различный наполнитель, сбрасываемый на двигатель дрона. С помощью песчаной смеси, пластиковых фрагментов и металлической стружки электрический движитель БПЛА мгновенно стопорит, а дрон теряя скорость сваливается в штопор и оказывается на земле.

Когда новое изобретение попадет на СВО, источник не сообщил.