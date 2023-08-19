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ЕС решил отказаться от использования грузовиков, но потепление заставило вернуться к "плохим" авто
Из-за глобального потепления реки и каналы ЕС обмелели, тем самым нарушив грандиозные "зелёные" планы по перевозке грузов по водным массивам

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    Против сил природы не пойдёшь: ЕС вынашивал в грандиозных "зелёных" планах перестать пользоваться грузовым автотранспортом, который называл "грязным". Вместо этого предполагалось увеличить перемещение грузов по водным артериям "европейской республики", но глобальное потепление, вызвавшее обмеление рек и каналов, помешало глобальному прожекту ЕС. О "заговоре природы" против брюссельских функционеров рассказало Politico.

   По словам источника газеты, к 50-ым годам этого столетия экологические бонзы европейского содружества стран решили сократить выбросы выхлопных газов на 90%. Планировалось всё это благодаря переходу на водный транспорт: ведь на европейском континенте протяжённость судоходных водных артерий составляет около 37 тыс. километров. Но засуха закономерно вмешалась в процесс, "заставив" значительно обмелеть реки и каналы. Поэтому весьма вероятно, что амбициозная задача так и останется лишь "зелёной мечтой".

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Река Рейн - основа немецкой, голландской и швейцарской экономик, обмелела настолько сильно, что пришлось ограничить движение судов. Источник фото: 1prof.by


   За примерами далеко ходить не надо - в Рейне значительно "просел" уровень воды: поэтому важнейшая водная магистраль перешла в статус "ограниченной для судоходства". Причём происходит это не впервые: подобные случаи были зафиксированы в 2018 и в 2022 годах. Решение оказалось банальным и недешевым: пришлось "как в старь" пересесть за баранку грузовиков и везти по автомобильным дорогам драгоценные грузы в прямом смысле этого слова - ведь автомобильные перевозки одни из самых дорогих.

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#европейский союз #politico #зелёная повестка
Источник: rg.ru
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