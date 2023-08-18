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ВС РФ могут получить "пехотного киллера" - бесшумный и малозаметный дрон Сюрприз
Дрон сложно обнаружить - в его конструкции практически нет металла: он выполнен из пластика и карбона

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   Испытания ударного БПЛА "Сюрприз", вооружённого 82-мм минами, созданного в рамках содействия пехотным подразделениям ВС РФ, проходят в интенсивном режиме. О новом российском дроне в интервью РИА Новости рассказал директор московского филиала "Робоавиа" Валентин Киселев.

   По словам официального представителя компании, тестовые полёты должны закончиться к декабрю 2023 года, после чего беспилотник поступит в серию с одномоментной передачей в российскую армию.

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   Дрон представляет собой квадрокоптер, для удобства оператора переносимый в сложенном режиме и помещающийся в обычный армейский рюкзак. Вес устройства составляет 24 килограмма, а максимально подымаемый вес составляет 35% от собственного - это полновесные 7 кг.


Источник фото: regnum.ru


   Как вооружённая единица, "Сюрприз" способен пролететь 10 000 метров, выполнить операцию "бомбометания" и возвратиться к месту взлёта. Но если приоритет цели архиважный, то для повышения ущерба он может быть задействован как полноценный дрон-камикадзе, самостоятельно врезавшись в искомый объект. При таком варианте в один конец, БПЛА способен покрыть расстояние в 20 000 метров.

   Рассказал топ-менеджер и об истории названия дрона. По словам Киселёва, благодаря полёту на малой высоте в 400 метров и бесшумному передвижению по воздуху из-за электродвигателей и специальным образом сконструированным лопастям пропеллера, ударная единица прилетает "как бы из ниоткуда". А для снижения обнаружения радарами противника, в конструкции беспилотника используются практически только карбон и пластик.

   Сам девайс управляется либо джостиком, либо наземной станцией корректировки, и оборудован тепловизором, видеокамерой и системой сброса.

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#бпла #дрон сюрприз #ударные дроны россии
Источник: rg.ru
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