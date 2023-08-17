Это действующие сотрудники бундесвера под легендой "частной компании"

Под Купянск украинское командование в спешном порядке отправило не только боеприпасы иностранного производства, в частности германские мины, но и немецких специалистов по минированию. О появлении на Купянском направлении наёмников из ФРГ рассказал экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным источника, военные арсеналы ВСУ "забиты" минами DM-22 "made in Germany". А для установки на местности планируется задействовать немецких военных профессионалов. И что интересное, это не просто "дикие гуси" или отставники, а как раз действующие военспецы бундесвера, имеющие документы прикрытия как "сотрудники" частной компании.

реклама





Российская группа разминирования на передовой. Источник фото: tagilcity.ru







Вовсе неудивительно, что официальный Киев не может обойтись силами собственных военных: ведь для повышения "результативности" иностранных образцов вооружения нужны настоящие специалисты, а за условный "месяц" не воспитать грамотного оружейника или пользователя, как бы не говорили об этом с чувством ложного оптимизма украинские спикеры. Поэтому действующие западные военнослужащие под различными легендами, будь-то наёмники, инструкторы или "повара, водители и медработники", задействуются от рейдов за передовую и участие непосредственно в боях, до ремонта и контроля за отправленной в украинские войска техники НАТО,