Боевой российский дрон "Визир" может охотиться и на чужие безэкипажные катера, в том числе украинские "Sea Baby", с помощью которых был атакован Крымский мост

На полях форума "Армия-2023" представлен надводный беспилотник отечественной разработки - безэкипажный катер на платформе "Визир". О новинке отечественных корабелов рассказал директор холдинга KMZ Михаил Даниленко.

По словам топ-менеджера Кингисеппского машиностроительного завода, российский дрон способен проплыть 600 км в экономном режиме, при форсировании скоростного режима со снижением дальностных характеристик катер может разогнаться до 80 км/час. На судно возможно установить как условно "мирное оборудование" гидрографического назначения для исследования прибрежной зоны и сканирования дна водоёма. Разумеется, в рамках военной выставки Даниленко рассказал и об оснащении беспилотного корабля вооружением: на выбор могут быть предустановлены лёгкие ракеты, тяжёлый пулемет калибра 12,7-мм или специализированные модули РЭБ.

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Запас хода по водной поверхности в экономичном режиме составляет до 600 километров. Источник фото: ria.ru







Катера на платформе "Визир", как и его аналог - гидрографическое беспилотное судно ГРК 700 "Визир" могут в полностью автономном режиме выполнять разнообразные операции: благодаря предустановленной системе позиционирования возвращаться на место базирования, заниматься функцией перевозки груза или транспортированием десанта. Так же Визир может быть использован в качестве носителя собственного беспилотника.