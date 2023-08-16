Выстрел 12,7-мм пули гарантированно выводит из строя даже противника, накачанного психотропными веществами

"Дочка" Ростеха, компания "Высокоточные комплексы", от лица своего официального представителя рассказала об использовании штурмового автомата АШ-12 в зоне СВО. Крупный калибр штурмовой винтовки получил высокую оценку от высококвалифицированных операторов отряда российского спецназа, оставшихся довольными как высокой боевой эффективностью автоматического оружия, так и его относительной неприхотливостью в армейском быту.





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Автомат на фото оснащён интегрированным глушителем, оптическим прицелом и уже в базовой комплектации дооборудован тремя планками Пикатинни для установки дополнительных оружейных усовершенствований. Источник фото: lenta.ru





Автомат с такой мощной и крупной пулей первоначально создавался для борьбы с террористами. Наряду со стрелковым комплексом в индивидуальном порядке к нему разрабатывались различные боеприпасы размерности 12,7×55 мм. Это - "обычный" бронебойный и даже двухпульный.патроны формата ПС-12.

Автомат АШ-12 (ШАК-12) и крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС "Выхлоп" были созданы и разработаны КБП - ЦКИБ СОО. Оба единой парой были приняты на вооружение в 2011 году.

Благодаря высокой пробивной способности - крупнокалиберная пуля автомата "на раз" справляется со всеми типами бронежилетов и легких стен и укрытий, и останавливающему действию - гарантированно выводит из строя даже противника с высокой концентрацией в крови психотропных веществ и от этого имеющего максимальный болевой порог.