Кроме того модернизированный образец научился работать в составе группы

Классическая ЗУ-23-2 получила ряд обновлений и теперь способна бороться с рядом беспилотников, в том числе с малогабаритными БПЛА. Новый образец под названием ЗУ-23АЭ был представлен на выставке Армия-2023.

Благодаря усовершенствованиям, автоматическая пушка калибра 23-мм теперь обучена командной работе, где комплекс из трёх пушек может работать синхронно, помогая основной "командной" установке выполнять совместные задачи. Причём для повышения живучести и эффективности всего комплекса, отдельные установки могут быть размещены на удалении до 100 метров друг от друга.

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Источник фото: vk.com







Главная пушка оснащена автоматом слежения за целью и оптико-электронным модулем с интегрированными телевизионной и тепловизионной камерами с функцией лазерного дальномера. Причём пушка в соответствии с современными требованиями оборудована электроспуском, тем самым позволяя оператору управлять всей системой дистанционного. Кроме того добавлен электропривод самому орудию.

Для экономии боеприпасов ствол перенастроен на более медленный темп стрельбы в 500 выстрелов в минуту и получил новый режим огня: выстрелы одиночными и выстрелы по два патрона. А сами снаряды стали с программируемым временем подрыва.

Базовая версия ЗУ-23 была создана в конце 1950-х для борьбы с низколетящими воздушными целями, но как оказалось, зенитка отлично борется и с наземной техникой и личным составом противника.