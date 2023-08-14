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FT: Общее число мужчин, пытавшихся выехать из Украины, равняется численности пяти бригад ВСУ
Все эти люди были задержаны и отправлены обратно

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   Британская Financial Times провела собственное расследование и узнала, что мужское население, попытавшееся безуспешно покинуть территорию Украины, по своей численности равно пяти бригадам ВСУ.

   Именно столько человек мужского пола, было задержано при незаконной попытке переправиться за границу и избежать выполнения "патриотического долга". И вместо службы в ВСУ украинские граждане предпочли попытаться переправиться в куда более спокойные страны Европейского Союза.

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   Так же известное издание рассказало о большой группе людей, которые ценой подкупа в несколько тысяч долларов пытаются выправить себе документ об освобождении от воинской обязанности.


Источник фото: google.com


   Так по меньшей мере согласно данным погранслужбы Украины, 13,6 тыс. человек были обнаружены и подверглись процедуре ареста из-за незаконного пересечения границы в неустановленных для этого местах (то есть за пределами пограничного КПП). А без малого 5 тыс. мужчин попытались пройти пограничный пункт пропуска с поддельными документами.

   По свежим данным, молодые украинские мужчины уже начали подделывать свидетельства о смерти, дабы избежать рамок мобилизации в армию.

   Как считает западное издание, во всём этом "виноваты" устаревшая система мобилизационных мероприятий и недобросовестные военкомы, вынужденные для улучшения своих рабочих показателей забирать в армию всех подряд.

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#всу #financial times #мобилизация на украине
Источник: rg.ru
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