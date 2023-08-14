Все эти люди были задержаны и отправлены обратно

Британская Financial Times провела собственное расследование и узнала, что мужское население, попытавшееся безуспешно покинуть территорию Украины, по своей численности равно пяти бригадам ВСУ.

Именно столько человек мужского пола, было задержано при незаконной попытке переправиться за границу и избежать выполнения "патриотического долга". И вместо службы в ВСУ украинские граждане предпочли попытаться переправиться в куда более спокойные страны Европейского Союза.

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Так же известное издание рассказало о большой группе людей, которые ценой подкупа в несколько тысяч долларов пытаются выправить себе документ об освобождении от воинской обязанности.





Источник фото: google.com







Так по меньшей мере согласно данным погранслужбы Украины, 13,6 тыс. человек были обнаружены и подверглись процедуре ареста из-за незаконного пересечения границы в неустановленных для этого местах (то есть за пределами пограничного КПП). А без малого 5 тыс. мужчин попытались пройти пограничный пункт пропуска с поддельными документами.

По свежим данным, молодые украинские мужчины уже начали подделывать свидетельства о смерти, дабы избежать рамок мобилизации в армию.

Как считает западное издание, во всём этом "виноваты" устаревшая система мобилизационных мероприятий и недобросовестные военкомы, вынужденные для улучшения своих рабочих показателей забирать в армию всех подряд.