Потому что ещё высокая трава и кустарники не скошены

Известная The New York Times считает, что руководство США запоздало с передачей F-16 Украине.

По источникам газеты, Белый дом на протяжении 12 месяцев не давал разрешения государствам-членам НАТО отправить в ВСУ хотя бы одни истребитель американского производства. И даже если сейчас начать обучать украинских пилотов управлению самолётом, то последующая передача техники будет слишком запоздалой.

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Источник фото: lenta.ru







Дефицит воздушных машин касается не только передовых американских истребителей, но в принципе воздушных средств, из-за чего российские ударные вертолёты могут действовать безбоязненно, уничтожая тяжёлую украинскую бронетехнику с безопасного для себя расстояния. К тому же авиационные противотанковые ракеты русских благодаря своей дальности и малой заметности не могут быть перехвачены действующими системами ПВО ВСУ.

Сергей Лавдров - главный дипломат России популярно объяснил, что появление у украинской армии американских F-16 будет свидетельствовать о прямой угрозе западных стран применению против России ядерных средств поражения, так как этот истребитель способен применять ядерное вооружение.







